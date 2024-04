Die Ereignisse um Israel am Wochenende lassen die Aktien von Rüstungsunternehmen zurück in den Fokus rücken. Die Volatilität der Aktien von Hensoldt, der Renk Group und von Rheinmetall nahm zuletzt zu. Das mag an Gewinnmitnahmen oder auch an einer Umorientierung von Investoren liegen. Ein Thema, das zunehmend an Bedeutung und Aufmerksamkeit gewinnt, das ist CO2-Zertifikate als Ausgleich für Umweltbelastungen. Stellen Sie sich einmal vor, man erzählte Ihnen im Jahr 2009 etwas vom Bitcoin. Die wenigsten Menschen haben es damals verstanden und es war vor allem Schwankungsreich. Aus heutiger Sicht hätte man zu jenem Zeitpunkt selbst mit einem kleinen Einsatz seine Altersvorsorge vorzeitig abschließen können. Parallelen gibt es nun auch mit dem Handel von CO2-Zertifikaten, denn im übertragenen Sinn ist auch das Mining von Emissionsrechten möglich. Ein Team von Experten hat sich zusammengetan und ein Technologieunternehmen gegründet, mit der Absicht, Unternehmen den Kauf von CO2-Zertifikaten im Zusammenhang mit der Entwicklung von Landflächen und Meeresökosystemen anzubieten. Eine gute Sache. Mehr dazu im Bericht.

