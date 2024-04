DJ Chinas Zentralbank lässt wichtigen Referenzzins unverändert

PEKING (Dow Jones)--Die chinesische Zentralbank hat einen wichtigen Referenzzins am Montag unverändert gelassen. Die People's Bank of China (PBoC) stellte dem Banksystem 100 Milliarden Yuan - umgerechnet 13,0 Milliarden Euro - über ihre einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) zu einem stabilen Zins von 2,5 Prozent zur Verfügung. Die Zentralbank stellte außerdem 2 Milliarden Yuan an Liquidität über siebentägige Reverse-Repo-Geschäfte zu einem gleichbleibenden Zinssatz von 1,8 Prozent zur Verfügung.

Die unveränderten Zinsen signalisieren, dass die Loan Prime Rate (LPR), einer der Leitzinsen der PBoC, im April ebenfalls stabil bleiben könnte. Im Februar hatte die Zentralbank den fünfjährigen Referenzzins für Bankkredite (LPR) gesenkt. Er dient den Banken als Vorgabe für ihre Ausleihesätze.

April 15, 2024

