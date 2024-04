Der DAX ist am Freitag mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 17.930,32 Zähler und damit unter der 18.000er-Marke aus dem Handel gegangen. Und auch zum Wochenstart ist kein neuer Schwung zu erwarten. Es belastet insbesondere die Zuspitzung der Lage im Nahen Osten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen 0,1 Prozent tiefer auf 17.918 Punkte.Auf Unternehmensseite ist es zum Wochenstart recht ruhig. In den kommenden Tagen und insbesondere in der nächsten Woche wird die Berichtssaison ...

Den vollständigen Artikel lesen ...