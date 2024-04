Die Börsen und Aktien folgen oft einem Muster. Ob man das wahrhaben möchte oder nicht. Nun könnte die Korrektur also beginnen und folgenden Verlauf können Aktien jetzt in den nächsten Wochen nehmen. Bevor Anleger Schnappatmung bekommen: Dies ist eine Idee, wie die Börsen in den kommenden Wochen verlaufen könnten. Im besten Falle trifft sie nicht ein und Aktien steigen einfach weiter. Doch oft zeigt sich: Lässt ein Aufwärtstrend nach und verliert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...