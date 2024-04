Das nächste Bitcoin-Halving steht kurz bevor. Es handelt sich dabei um ein Ereignis, bei welchem die Belohnung für das Mining neuer Bitcoins halbiert wird, was alle vier Jahre stattfindet und das Angebot an neuen Bitcoins reduziert. In der Vergangenheit waren die Auswirkungen auf die Kursentwicklung massiv, doch wie aus einer neuen Infografik von Cryptonews hervorgeht, spricht vieles dafür, dass das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...