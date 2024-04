In den letzten zwei Wochen haben sich zahlreiche US-Notenbankmitglieder zu Wort gemeldet und ihre Zweifel hinsichtlich baldiger Zinssenkungen geäußert. Am Aktienmarkt sträubt man sich noch gegen diese "neue Realität". Am US-Bondmarkt sieht das anders aus.

Den vollständigen Artikel lesen ...