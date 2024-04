EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Vertrag

clearvise AG erwirbt Projektrechte für 16,1 MWp Solarpark auf Sardinien



15.04.2024 / 08:30 CET/CEST

Solarpark hat eine geplante Kapazität von 16,1 MWp

Mit Unterzeichnung erschließt clearvise den italienischen Markt Frankfurt, 15. April 2024 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein unabhängiger Stromproduzent für erneuerbare Energien mit einem diversifizierten, europäischen Portfolio aus Wind- und PV-Anlagen, gibt die Unterzeichnung eines Kaufvertrages für einen italienischen Solarpark bekannt.



Der 16,1 MWp Solarpark soll auf einer Industriefläche auf Sardinien errichtet werden. Die Entwicklung ist in einem fortgeschrittenen Stadium. Die Baureife wird im ersten Quartal 2025 erwartet. Bei dem Erwerb handelt es sich um die Projektrechte für das erste Projekt aus der im Dezember 2023 unterzeichneten clearPARTNERS-Entwicklungskooperation über fünf Projekte mit insgesamt rund 125 MWp geplanter Kapazität. Die gemeinsame Entwicklungspipeline ist regional diversifiziert und die Projekte sind über vier der sieben italienischen Strompreiszonen verteilt. Die Entwicklung erfolgt meilensteinbasiert. clearvise hat ein Exklusivrecht für den Erwerb von 100 % der Gesellschaftsanteile an jedem Projekt.



Petra Leue-Bahns, CEO der clearvise AG, erklärt: "Die Unterzeichnung des Kaufvertrags für die Projektrechte für unser erstes italienisches Projekt ist ein weiterer Meilenstein für clearvise. Der Markteintritt in Italien nimmt damit Gestalt an. Über diesen Solarpark hinaus schreitet dank der Erfahrung unseres Kooperationspartners auch die Entwicklung der weiteren vier Projekte der Pipeline erfreulich voran."



clearvise baut ein regional diversifiziertes Portfolio aus Onshore-Windparks und Solarparks auf. Durch die hohe Sonneneinstrahlung in Ländern wie Italien soll ein hohe Effizienz bei der Stromerzeugung der PV-Anlagen erreicht werden. Der erfolgreiche Ausbau des Solarpark-Portfolios trägt wesentlich zum Erreichen des strategischen Ziels, einer hälftigen Produktion aus Wind- und Solarparks, bei. Dabei soll Italien neben Deutschland und Frankreich zu einem stabilen Kernmarkt ausgebaut werden.



Über clearvise

Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks.



Auf Basis einer Drei-Säulen-Akquisitionsstrategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio profitabel auszubauen und schafft mit den individuellen Modellen clearSWITCH, clearPARTNERS und clearVALUE Mehrwert für alle Beteiligten. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).



Kontakt Unternehmenskontakt Medienkontakt clearvise AG Kirchhoff Consult GmbH Andreas Riedel Jan Hutterer Tel.: +49 (0)160 - 6938984 Tel.: +49 40 60 91 86 65 E-Mail: andreas.riedel@clearvise.com E-Mail: clearvise@kirchhoff.de



