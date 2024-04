EQS-News: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Personalie

Branicks Group AG: Frau Dr. Angela Geerling zur neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt Frankfurt, 15.04.2024 - Der Aufsichtsrat der Branicks Group AG (Branicks), ISIN: DE000A1X3XX4, hat den bereits Ende vergangenen Monats angekündigten Wechsel an seiner Spitze auf den Weg gebracht und Dr. Angela Geerling zu seiner neuen Vorsitzenden gewählt. Sie gehört dem Aufsichtsrat bereits seit 2022 als ordentliches Mitglied und Mitglied des Prüfungsausschusses an. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. Gerhard Schmidt wird dem Aufsichtsrat weiterhin als Mitglied angehören sowie Aufsichtsratsvorsitzender der VIB Vermögen AG und BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG bleiben. Dr. Angela Geerling ist eine ausgewiesene Immobilienexpertin. Die promovierte Juristin war in verschiedenen Immobilienunternehmen und führenden Anwaltskanzleien tätig. Über die Branicks Group AG: Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 30.09.2023 betreuen wir 355 Objekte mit einem Marktwert von 13,9 Mrd. Euro onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Mehr Informationen unter branicks.com . PR-Kontakt Branicks Group AG: Stephan Heimbach Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1569 pr@branicks.com IR-Kontakt Branicks Group AG: Jasmin Dentz Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@branicks.com



