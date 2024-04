Vor dem Wochenende ging es wieder ein Stück weit abwärts für den deutschen Leitindex. Anfängliche Zugewinne musste er am Nachmittag wieder abgeben. Am Ende ging er 0,13 Prozent schwächer bei 17.930 Punkten aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. ...