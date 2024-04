Pressemitteilung der Biogena GmbH & Co. KG:

BIOGENA 7,5 % Wachstumsanleihe 2024 - 2029

In Österreich war die Salzburger Gesundheits-Company BIOGENA nach Inkrafttreten des entsprechenden Gesetzes so etwas wie der Crowdfinanzierungs-Pionier. Nun setzt das international erfolgreiche Unternehmen mit seiner Wachstumsanleihe direkt über die Unternehmensseite Biogena Good Vibes Invest (biogena-good-vibes-invest.com) ab einer Stückelung von 1.000 Euro einen weiteren Schritt in die nächste Liga. Die Zeichnungsfrist läuft bis 4. Juni.

BIOGENA lebt seit fast zwanzig Jahren ein sichtbares und gut integriertes People-Planet-Profit Geschäftsmodell. Seit dem Gründungsjahr wächst es ungebremst um durchschnittlich 27 Prozent pro Jahr. Das Unternehmen hat seine Geschäftsfelder auf BIOGENA ONE, BIOGENA AESTHETICS, BIOGENA SPORTS und dem Einstieg in Biohacking Anwendungen erweitert und konnte mit allen vier Divisionen ausgezeichnet ins neue Geschäftsjahr 2023/24 starten. Aktuell liegt BIOGENA bei einem Wachstum von fast 30 Prozent im ersten Halbjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...