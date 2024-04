DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Ifo-Institut: Kaum noch Materialknappheit in der deutschen Industrie

Die deutsche Industrie leidet einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge kaum noch unter Materialknappheit. Im März berichteten demnach 10,2 Prozent der befragten Firmen von Engpässen, nach 14,6 Prozent im Februar. In keiner Branche übersteigt der Anteil der von Materialknappheit betroffenen Firmen 20 Prozent. "Die Versorgung von Rohstoffen und Vorprodukten hat sich in der letzten Zeit deutlich verbessert", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Die Situation entspricht inzwischen fast wieder dem Stand vor der Corona-Krise."

Chinas Zentralbank lässt wichtigen Referenzzins unverändert

Die chinesische Zentralbank hat einen wichtigen Referenzzins unverändert gelassen. Die People's Bank of China (PBoC) stellte dem Banksystem 100 Milliarden Yuan - umgerechnet 13,0 Milliarden Euro - über ihre einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) zu einem stabilen Zins von 2,5 Prozent zur Verfügung. Die Zentralbank stellte außerdem 2 Milliarden Yuan an Liquidität über siebentägige Reverse-Repo-Geschäfte zu einem gleichbleibenden Zinssatz von 1,8 Prozent zur Verfügung.

Biden mahnt Israel zur Vorsicht bei Reaktion auf iranischen Angriff

US-Präsident Joe Biden mahnt Israel zur Vorsicht bei der Reaktion auf den Angriff des Iran. Zudem drängt Biden die Verbündeten der USA zu einer gemeinsamen diplomatischen Front, um eine weitere Zuspitzung des Konfliktes zu verhindern. Offizielle in den USA und anderen westlichen Staaten gehen davon aus, dass Israel schnell auf die iranischen Angriffe reagieren wird - möglicherweise bereits am Montag. Der Iran hatte Israel am Samstag mit mehr als 300 Drohnen, Marschflugkörpern und ballistischen Raketen erstmals direkt von seinem Staatsgebiet aus angegriffen.

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Feb +7,7% (PROG: +0,7%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Feb -1,8% gg Vj

