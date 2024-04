Varta steht nach dem Crash am Donnerstagabend im Fokus der Analysehäuser. Das Papier notiert am Montagmorgen deutlich im Minus und die Analysten sehen weiteres Potenzial nach unten.Warburg Research behält die Einstufung auf "Sell" bei und senkt das Kursziel deutlich von zuvor 15 auf 8 Euro. Auch die DZ Bank passt ihre Bewertung an und reduzierte den fairen Wert der Varta-Aktie von 17,00 auf 8,80 Euro, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...