ZUG, Schweiz, April 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Klarpay AG freut sich, das zweite Jahr ihres Sponsorings für zwei junge Athleten des Schweizer Jugend-Olympia-Segelteams bekanntzugeben. Die Partnerschaft unterstreicht das Engagement von Klarpay für die soziale Verantwortung von Unternehmen.



Das Team, zusammengesetzt aus engagierten und fähigen jungen Athleten, wird im Jahr 2024 an einer Reihe von Wettkämpfen in Italien, Deutschland, Griechenland und der Schweiz teilnehmen und sein Können auf nationaler und internationaler Ebene unter Beweis stellen.

Das Sponsoring von Klarpay ermöglicht es diesen vielversprechenden Seglern, sich auf höchstem Niveau zu messen. Es beruht auf der Überzeugung, dass Investitionen in das Potenzial junger Sportler einen gesunden Lebensstil fördern und Werte wie Disziplin, Teamwork und Ausdauer vermitteln.

"Wir sind unglaublich dankbar für die Unterstützung von Klarpay. Das Engagement des Unternehmens hat es uns ermöglicht, unsere Träume zu verwirklichen, und wir freuen uns, diese Zusammenarbeit im zweiten Jahr fortzusetzen", so Janut Angehrn und Julie Herzig, Mitglieder des Schweizer Jugend-Olympia-Segelteams.

"Wir sind begeistert, dass wir unsere Partnerschaft mit diesen jungen Athleten im zweiten Jahr in Folge fortsetzen können", so Martynas Bieliauskas, CEO von Klarpay. "Segeln ist ein Sport, der Hingabe, Können und ein tiefes Verständnis der Elemente erfordert. Diese jungen Sportler verkörpern diese Qualitäten, und wir sind stolz darauf, sie auf ihrem Weg zu unterstützen."

Über die Klarpay AG

Die Klarpay AG ist ein führendes Fintech-Unternehmen, das Online-Unternehmen Zugang zu IBAN-Konten in mehreren Währungen, globale Zahlungsakzeptanz und digitale Auszahlungslösungen bietet. Als erstes in der Schweiz lizenziertes Fintech-Unternehmen, das ausschließlich mit E-Commerce, digitalen Unternehmern und Social-Media-Influencern zusammenarbeitet, will Klarpay digitale Unternehmen durch grenzenlose, skalierbare, maßgeschneiderte Geschäftskonten und Zahlungslösungen unterstützen. Die 2019 gegründete Klarpay AG ist ein Finanzinstitut, das Einlagen entgegennimmt und von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) gemäß Artikel 1b des Schweizerischen Bankengesetzes zugelassen und reguliert wird.