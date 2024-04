Nach dem wichtigen Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach am Samstag geht es bei Borussia Dortmund morgen in der Champions League darum, gegen Atletico Madrid die 1:2-Hinspielniederlage zu egalisieren und ins Halbfinale einzuziehen. Indes werden für die Aktie aber auch Ereignisse außerhalb des Fußballplatzes wichtig. So geht es um viel TV-Geld. Denn alle vier Jahre verkauft die Fußball-Bundesliga ihre Medien-Rechte. Und in dieser Woche startet die Auktion für die Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...