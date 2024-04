Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach einer deutlichen Verkaufswelle kehrt zum Wochenende etwas Ruhe ein an den Anleihemärkten, so die Deutsche Börse AG.Die über den Erwartungen liegenden US-Verbraucherpreiszahlen vom März hätten vergangene Woche zu deutlichen Kursverlusten geführt - und die Renditen kräftig steigen lassen. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sei bis auf 2,47 Prozent geklettert, die von US-Staatsanleihen gleicher Laufzeit bis auf 4,59 Prozent. Am Freitag sei es hierzulande zu einer kleinen Gegenbewegung gekommen: Bundrenditen seien wieder auf 2,39 Prozent gefallen - und damit in etwa das Niveau der vergangenen zwei Monate. ...

