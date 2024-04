© Foto: © Copyright 2024 Salesforce, inc



Analysten begrüßen die mögliche Übernahme des Cloud-Spezialisten Informatica. Der CRM-Riese könnte seine riesigen Datenschätze effektiver nutzen.Der US-Softwarekonzern Salesforce befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen um eine Übernahme des Cloud-Spezialisten Informatica. Zuerst hatte das Wall Street Journal darüber berichtet. Informatica, mit Sitz in Redwood City, Kalifornien, hatte zuletzt einen Marktwert von etwa 11,4 Milliarden US-Dollar. Für Salesforce wäre es eine der größten Akquisitionen überhaupt. Informatica entwickelt Software zur Verwaltung von Daten in der Cloud. Die Übernahmegerüchte rund um das Unternehmen halten sich schon länger und haben die Aktie in diesem Jahr …