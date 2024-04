Die jüngsten Gerüchte über ein mögliches Interesse von Adnoc in eine Übernahme von BP haben signifikante Bewegungen am Aktienmarkt ausgelöst. Obwohl ein offizielles Angebot ausblieb und strategische Differenzen im Vordergrund standen, bleibt die BP-Aktie im Blickpunkt der Analysten.Interesse von Adnoc an BPLaut Informationen von Reuters, gestützt auf Aussagen vertrauter Personen, zeigte Adnoc (Abu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...