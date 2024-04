Größer könnten die Unterschied bei Bayer nicht sein: Auf der einen Seite der Fußballverein, der die Liga in dieser Saison dominiert hat wie Bayern zu den besten Zeiten. Auf der anderen Seite der Konzern, der an der Börse immer weiter absteigt. Am Montag gibt es wieder mal Verluste. Gewinne sind trotzdem möglich.

