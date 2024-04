Bitcoin News treiben den Kurs in Richtung 100.000 US-Dollar

Am heutigen Montag erteilte die Wertpapieraufsichtsbehörde von Hongkong die Genehmigung für die ersten börsengehandelten Fonds (ETFs) für Bitcoin und Ethereum, die als physisch hinterlegt gelten. Diese Zulassung ist ein wichtiger Schritt für Hongkong, um die erste asiatische Stadt zu werden, die diese führenden Kryptowährungen als reguläres Anlageinstrument anerkennt.

Die Hongkonger Niederlassungen von Bosera Asset Management und China Asset Management gaben heute bekannt, dass sie die Genehmigung der Securities and Futures Commission (SFC) erhalten haben, um diese ETFs aufzulegen.

Dieser Vorgang erfolgt nur drei Monate nachdem in den USA die ersten dort gelisteten ETFs, die physischen Bitcoin nachverfolgen, eingeführt wurden. Die Einführung in den USA hat bereits Anlagezuflüsse von etwa 12 Milliarden US-Dollar angezogen und dient als Vorbild für andere Regionen.

Bitcoin ETF Inflow, Quelle: https://farside.co.uk

Mögliche Auswirkungen

Die Zulassung der ersten Spot-Bitcoin-ETFs in Hongkong könnte eine entscheidende Rolle für die Rally von Bitcoin nach dem Halving diese Woche spielen, wie Herbert Sim, Chief Operating Officer der Kryptobörse Websea erklärte. Sim betonte, dass nicht nur das Halving ausschlaggebend für die Preisentwicklung sei, sondern vor allem solche Bitcoin ETFs, die wieder Kapital aus neuen Märkten herein spülen würden. Zudem würden auch große chinesische Banken beginnen müssen, Bitcoin zu kaufen.

Sim führte weiter aus, dass die in Hongkong basierten ETFs die institutionelle Nachfrage und die Kapitalzuflüsse, die bereits durch große US-ETF-Anbieter wie BlackRock generiert wurden, weiter verstärken werden. Er erwarte, dass die durch die Bitcoin-Halving reduzierte Angebotssituation die Preise sicherlich in die Höhe treiben werde.

Bitcoin Kurs der letzten 12 Monat mit markanten Sprung nach der ETF Zulassung, Quelle: www.coinmarketcap.com

ETF können Kurs stark beeinflussen

ETF-Zuflüsse haben bereits einen bachtlichen Anteil an der Preisrallye von Bitcoin gehabt. Bis zum 15. Februar machten Bitcoin-ETFs etwa 75% der neuen Investitionen in die weltweit größte Kryptowährung aus, als sie die Marke von 50.000 US-Dollar überschritt, so die Forschung von CryptoQuant.

Die Preisentwicklung von Bitcoin korreliert stark mit den Nettozuflüssen in Bitcoin-ETFs, so Thomas Fahrer, Mitbegründer von Apollo, in einem Beitrag vom 12. April auf X. Fahrer meinte: "Es scheint mir äußerst offensichtlich, dass die ETF-Zuflüsse den Bitcoin-Preis antreiben…"

Viele Investoren erwarten daher, dass Investitionen aus dem kapitalstarken Hongkong nach dem Halving ein weiterer Kurstreiber sein könnten.

99Bitcoins bring Bildungsplattform mit Tokenisierung

99Bitcoins, eine etablierte Plattform für Bitcoin-Education, hat im Zuge des Bitcoin Halvings ihre Services erweitert, indem sie Tokenisierung in ihr Bildungsangebot integriert. Diese Neuerung bringt einen großen Fortschritt in der Art und Weise, wie Bildung innerhalb der Krypto-Community präsentiert und belohnt wird.

Das "Learn-to-Earn"-Modell, das von 99Bitcoins eingeführt wurde, ermöglicht es Nutzern, durch das Absolvieren von Bildungskursen Token zu verdienen. Dieses Modell knüpft an die wachsende Popularität von Gamifizierung in der Bildung an, indem es Anreize für das Lernen schafft und gleichzeitig die finanzielle Bildung in Bezug auf Kryptowährungen fördert.

Hier mehr zu den Bildungsinhalten von 99Bitcoins.

Angebote für Token inhaber, Quelle: https://presale.99bitcoins.com/

Der Ansatz von 99Bitcoins, Bildung mit Blockchain-Technologie zu verknüpfen, soll das Engagement der Nutzer erhöhen und ein tieferes Verständnis für die Mechanismen und das Potential von Kryptowährungen vermitteln. Benutzer, die an diesen Bildungsprogrammen teilnehmen, können nicht nur ihr Wissen erweitern, sondern auch eine aktive Rolle in der Kryptowelt übernehmen, indem sie Token sammeln, die einen realen Wert haben.

Da auch die 99Bitcoins Tokens wie eine normale Kryptowährungen handelbar sind, bietet die Plattform auch die Möglichkeit die Token im Presale zu kaufen und zu staken, bis diese dann offiziell an den Börsen gelistet werden. Derzeit erwarten Anleger eine APY von bis zu 7.000%, welche mit zunehmendem Staking Volumen abnimmt.

Diese Bildungsinitiative von 99Bitcoins bietet Kurse, die verschiedene Aspekte von Bitcoin und anderen Kryptowährungen abdecken. Themen reichen von grundlegenden Einführungen in die Blockchain-Technologie bis hin zu fortgeschrittenen Konzepten wie Sicherheit und Krypto-Wirtschaft.

Durch die Integration von Token als Belohnungssystem will 99Bitcoins eine neue Ära der Bildung einführen, in der Lernen und Verdienen Hand in Hand gehen. Dies könnte nicht nur die Motivation zum Lernen steigern, sondern auch die allgemeine Akzeptanz von Kryptowährungen als legitime und wertvolle Technologie fördern.

Wer schon jetzt von diesem Projekt profitieren möchte, kann 99BTC Token kaufen und staken, um dann beim Launch von den Preissteigerungen zu antizipieren.

Hier 99Bitcoins Token kaufen und Teil des Projekts werden.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.