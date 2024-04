Meme Coins geben Gewinne ab - Diese beiden sind die Ausnahme! x50 Potenzial?

Wer vor ein paar Monaten auf Meme Coins wie DOGE, SHIB, WIF, PEPE, BONK und viele weitere gesetzt hat, konnte sein Kapital innerhalb kürzester Zeit vervielfachen. Inzwischen sieht es aber schon anders aus. Die Korrektur bei Bitcoin, bei der der Kurs um 20 % eingebrochen ist, hat auch die meisten Altcoins mit nach unten gerissen, wobei die größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung auch zu den größten Verlierern gehören. Allein in der letzten Woche sind die Kurse um bis zu 30 % eingebrochen. Das bedeutet aber nicht das Ende der Meme Coin Season. Trader sind längst auf der Jagd nach dem nächsten x10 - x100 Coin und bei Dogeverse und Slothana stehen die Chancen gut, dass Anleger hier wieder Gewinne von tausenden Prozent erzielen könnten.

Dogeverse: Der Meme Coin des Jahres?

Dogeverse kommt als Meme Coin mit ambitionierten Absichten, die die Entwickler gleich zu Beginn deutlich machen. Anders als viele herkömmliche Meme Coins, die auf einer einzelnen Blockchain wie Solana oder Ethereum basieren, setzt $DOGEVERSE von Anfang an auf einen Multi-Chain-Ansatz. Der Coin, der letzte Woche in den Vorverkauf ging, ist bereits auf Ethereum, BSC, Polygon und Avalanche verfügbar und soll auch schon bald auf Base und Solana gelauncht werden.

(Dogeverse Multi Chain Launch - Quelle: Dogeverse Website)

Bereits in der ersten Vorverkaufswoche nähert sich $DOGEVERSE der 5 Millionen Dollar Marke, was das starke Investoreninteresse und den Glauben an den Erfolg des neuen Meme Coins unterstreicht. Während der gesamte Markt Schwankungen zeigt, bleibt Dogeverse im Vorverkauf davon unbeeinflusst, da der Preis bis zum offiziellen Börsenlisting durch die Entwickler festgelegt ist und sogar mehrfache Preissteigerungen während des Presales geplant sind. Das ermöglicht den frühen Investoren bereits erhebliche Buchgewinne, die nach dem Börsenstart noch weiter ansteigen könnten.

(Dogeverse Token-Vorverkauf - Quelle: Dogeverse Website)

Außerdem verfügt $DOGEVERSE über eine Staking-Funktion, bei der die jährliche Rendite (APY) dynamisch in Abhängigkeit von der Größe des Staking-Pools berechnet wird. Zu Beginn ist die APY besonders hoch, kann jedoch über die Zeit abnehmen. Aktuell liegt die jährliche Rendite bei beeindruckenden 226 % und auch langfristig kann sich der Wert im hohen zweistelligen Bereich einpendeln, da von Anfang an Token für Staking-Belohnungen reserviert wurden. Da die meisten der verkauften Token bereits im Staking Pool gebunden sind und gestakte Token bei Marktstart nicht sofort verkauft werden können, prognostizieren Analysten einen massiven Kursanstieg nach dem Launch, bei dem Steigerungen um mehr als 2.000 % durchaus im Bereich des Möglichen liegen sollen.

Steht Slothana kurz vor dem Durchbruch?

Slothana zielt darauf ab, an den Erfolg von Book of Meme (BOME) und SLERF anzuknüpfen. Nach einer kurzen Initial Coin Offering (ICO) Phase, wurde BOME an den Kryptobörsen gelistet und erreichte binnen zwei Tagen eine Marktkapitalisierung von über 1,5 Milliarden Dollar. Investoren, die beim Vorverkauf dabei waren, konnten in dieser Zeit Gewinne von mehr als 30.000 % realisieren. SLERF ist ein ähnlicher Kursanstieg nach dem Vorverkauf gelungen. Ähnlich vielversprechend scheint nun der Start von Slothana ($SLOTH) zu werden, der nach einem kurzen Presale auf der Solana Blockchain erfolgen wird.

(Slothana ICO - Quelle: Slothana Website)

Bereits zwei Wochen nach Start des Vorverkaufs wurde die 10 Millionen Dollar Marke geknackt und gestern wurde am X-Account von Slothana angekündigt, dass der Launch unmittelbar bevorsteht. Interessierte haben noch die Möglichkeit, am Vorverkauf teilzunehmen, indem sie SOL an die auf der Slothana Website angegebene Adresse senden und im Gegenzug $SLOTH-Token via Airdrop erhalten, noch bevor diese offiziell an den Börsen gehandelt werden. Sollte Slothana den Erfolg von BOME oder SLERF wiederholen können, könnten frühe Investoren ihr Kapital in kürzester Zeit erneut vervielfachen. Wichtig ist, dass die SOL von einer selbst verwalteten Wallet wie Phantom überwiesen werden, da Transaktionen direkt von Kryptobörsen den Erhalt des Airdrops ausschließen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.