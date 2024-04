(shareribs.com) New York 15.04.2024 - Die Netto-Longpositionen in US-Rohstoffen wurden zuletzt erneut ausgeweitet. Vor allem die Longs in Kupfer stiegen deutlich an. Zurückhaltung herrschte bei Gold und Rohöl. Die Situation am Kupfermarkt trug zu einem starken Anstieg der Netto-Longpositionen in Kupfer bei. Auch insgesamt haben die spekulativen Finanzinvestoren ihre Netto-Longs ausgeweitet. In der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...