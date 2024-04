Der Angriff des Iran auf Israel am Wochenende rückt einmal mehr die Aktien von Rüstungsfirmen in den Fokus der Anleger. Die Sorge vor einer Eskalation der Gewalt ist groß und treibt die Kurse von Rheinmetall & Co zum Wochenbeginn in die Höhe. Auch der Radarspezialist Hensoldt verteuert sich um weitere 3 Prozent. Auf dem aktuellen Niveau ist die Aktie allerdings kein Schnäppchen mehr.

