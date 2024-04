Die Volkswagen-Vorzüge kannten in den letzten Wochen nur den Weg nach oben, daher war der Rücksetzer in der vergangenen Woche nicht allzu überraschend. Ein neuer Analystenkommentar von Jefferies könnte den Vorzugsaktien in dieser Woche neuen Rückenwind verleihen. Analyst Philippe Houchois hat die Volkswagen-Vorzüge auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Trotz der enttäuschenden Margenprognose des Autobauers sei er zuversichtlich. Volkswagen sollte es gelingen, die Ergebnisse zu steigern ...

