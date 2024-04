Salesforce will laut einem Bericht des Wall Street Journal vom Freitagabend den Datenmanagementsoftware-Anbieter Informatica für rund elf Milliarden Dollar übernehmen. Die Gespräche befänden sich in einem späten Stadium. An Der Börse sorgen die Übernahmepläne allerdings für gemischte Reaktionen.Informatica wird am Markt mit rund 11,4 Milliarden Dollar bewertet und bietet Software zur Integration und zum Management von Daten aus verschiedenen Quellen in der Cloud an. Das Unternehmen gehört dem Finanzinvestor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...