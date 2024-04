Apple wird vom Smartphone-Thron verdrängt

Werbung







Im vergangenen Jahr 2023 schaffte es Apple erstmals in einem Jahr mit seinem iPhone die Spitzenposition im Smartphone-Markt einzunehmen. Doch zuletzt verkaufte der langjährige Konkurrent Samsung nach Schätzungen wieder deutlich mehr Geräte.



Berechnungen der Marktanalysefirma IDC zur Folge hat sich Samsung den Spitzenplatz im Smartphone-Markt im vergangenen Quartal von Apple zurückerkämpft. Der südkoreanische Konzern verkaufte knapp 21 Prozent der weltweit abgesetzten Geräte. Apples iPhone lag demnach bei einem Marktanteil von rund 17,3 Prozent. Es ist nicht außergewöhnlich, dass Samsung im Weihnachtsgeschäft hinter Apple liegt und sich im ersten Quartal des neuen Jahres den ersten Platz zurückerobert. Doch noch im Jahr 2023 konnte Apple den langjährigen Marktführer zum ersten Mal auch in einem ganzen Kalenderjahr überholen. Die Analysefirma IDC ist eines der Marktforschungsunternehmen, welches regelmäßig den Absatz von Elektronik schätzt. Von den Herstellern selbst gibt es bislang noch keine Absatzangaben.









Quelle: HSBC