Aktie fliegt unter dem Radar: MAG Silver der leuchtende Stern im Silberbergbausektor

Da die Silberpreise steigen, sollten Anleger, die ein gewisses Engagement im Breakout-Metall aufbauen möchten, diesen Top-Namen der Branche in Betracht ziehen.

die Silberpreise sind in letzter Zeit stark gefallen, was auf einen Anstieg der industriellen Nachfrage nach dem vielseitigen Vermögenswert zurückzuführen ist. Das Metall ist jedoch nicht nur für Technologie und grüne Energie von entscheidender Bedeutung. Es beginnt auch, die Lücke zu seinem bekannteren Cousin Gold zu schließen. Ein Blick auf das Silber-Gold-Verhältnis zeigt, dass Silber extrem unterbewertet ist, aber das ändert sich schnell.

Während der Goldpreis immer höher klettert und die Terminkontrakte mit Mai-Datum (GCM24) heute auf über 2.370 US-Dollar steigen , entdecken Anleger, die ihre Portfolios diversifizieren möchten, die Attraktivität von Silber wieder.

Silber wird zur Lieferung im Mai (SIK24) ein neues 52-Wochen-Hoch erreichen, und es sieht so aus, als wäre auch hier der Ausbruch im vollen Gange!

Da der Stern von Silber nun endlich auf dem Vormarsch ist, lohnt es sich, einen Blick auf die ebenfalls unter dem Radar liegende Attraktivität von Silberminenaktien zu werfen.

Die MAG Silver Corp. wird von Wall-Street-Analysten am besten bewertet, aber es besteht Spielraum für einen Anstieg, bevor die Konsens-Kursziele erreicht werden.

Die Bergbauaktie ist seit Jahresbeginn zwar um mehr als 25 % gestiegen, allerdings wird sie immer noch mit einem Abschlag von etwa 50 % gegenüber ihren Allzeithochs von 2021 gehandelt.

Die MAG Silver Corp (MAG) , ein führender Akteur im kanadischen Bergbausektor, positioniert sich strategisch als führendes Silberbergbauunternehmen. Sein Vorzeigeprojekt Juanicipio in Mexiko - ein Joint Venture mit Fresnillo Plc , einem der weltweit größten Silberproduzenten - unterstreicht die ehrgeizige Vision von MAG Silver.

MAG hat einen Eigentumsanteil von 44 % an Juanicipio, der mexikanischen Mine, die im Jahr 2023 die kommerzielle Produktion aufnahm . Fresnillo besitzt 56 % von Juanicipio und ist der Operator.

Quelle: Unternehmenspräsentation

Wie Sie der oben eingefügten Karte entnehmen können verfügt das Unternehmen außerdem über die Explorationsprojekte Larder in Kanada und Deer Trail in den USA, aber wir würden diesen Projekten angesichts ihrer früheren Explorationsstadien heute nur einen sehr geringen Wert beimessen.

Dieser Artikel konzentriert sich hauptsächlich auf Juanicipio und das hervorragende Betriebsergebnis welches Ende März veröffentlicht wurde

Denn sowohl Juanicipio als auch MAG generierten im vierten Quartal einen positiven freien Cashflow

Zusammenfassung der Jahreszahlen und Update zur

Exploration auf allen Projekten

Für das letzte Berichtsquartal (Q4 2023) meldete MAG einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,15 US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von 0,13 US-Dollar pro Aktie.

Jochen Staiger von Rohstoff TV präsentierte uns beeindruckende Produktionszahlen:

15,32 Millionen Unzen Silber

31.735 Unzen Gold

11.731 Tonnen Blei

16.729 Tonnen Zink

Die Gesamtmenge bei Juanicipio stieg im vierten Quartal im Vergleich zum dritten Quartal zwar um etwa 8 % , die Silberäquivalentproduktion von Juanicipio ging jedoch im Quartalsvergleich leicht zurück. Der Silbergehalt sank von 523 g/t im dritten Quartal auf 467 g/t im vierten Quartal.

Der Silberäquivalent-Umsatz von Juanicipio belief sich im vierten Quartal auf 5,8 Mio. Unzen, was einem jährlichen Silberäquivalent-Absatz von 23 Mio. Unzen entspricht. Die Silberverkäufe gingen im vierten Quartal zurück, während die Gold-, Zink- und Bleiverkäufe im letzten Quartal anstiegen.

Quelle: Vierteljährliche Berichte MAG Silver

Wie Sie der oben eingefügten Grafik aus dem vierteljährlichen Bericht von MAG entnehmen können stammen 70-75 % der Einnahmen von Juanicipio aus Silber, weshalb die Erhöhungen bei Gold und unedlen Metallen keinen so großen Einfluss auf den Silberäquivalentwert hatten.

Es ist sehr ermutigend zu sehen, dass eine der besten Silberminen der Welt endlich einen soliden freien Cashflow für MAG Silver generiert.

Quelle: Vierteljährliche Berichte MAG Silver

Die gesamte Bilanz von MAG ist sehr stark, ohne Schulden, 69 Millionen US-Dollar an Barmitteln am Ende des Jahres 2023 und 58 Millionen US-Dollar an Betriebskapital. Das Unternehmen erhielt im vierten Quartal außerdem eine vorrangig besicherte revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 40 Mio. USD, was die Liquiditätsposition weiter verbessert.

Quelle: Vierteljährliche Berichte MAG Silver

Exploration und Fortschritte bei Deer Trail und Larder

Projekt "Deer Trail"

Der Deer Trail liegt im südlichen Zentrum von Utah. Das Projekt wird seit Anfang 2020 aktiv erkundet, wobei die Bohrungen im Gange sind. Das Hauptaugenmerk des Projekts liegt auf der Exploration entlang des Cadillac Larter Breaks, der bedeutende Explorationsmöglichkeiten bietet. Das Projekt verfügt über historische Minen in der Region und liegt strategisch günstig in der Nähe anderer großer Minen, was es zu einer aufregenden Perspektive für zukünftige Entdeckungen macht.

Explorationsbemühungen: Das Unternehmen führt aktive Explorationsarbeiten entlang des Cadillac Larter-Bruchs durch, wobei der Schwerpunkt auf Mag-Siiz-Zielen und der CRD-Mineralisierung liegt. Diese hochgradigen Mineralisierungsgebiete sind potenzielle Quellen für bedeutende Silber- und Goldlagerstätten.

Geologische Bedeutung: Die Lage des Projekts in einem erstklassigen Gebiet mit einer reichen Geschichte der Goldproduktion bietet eine solide Grundlage für zukünftige Explorationen und potenzielle Entdeckungen.

Unkonventionelle Ansätze: MAG Silver verfolgt unkonventionelle Explorationsansätze beim Projekt Deer Trail, wobei der Schwerpunkt auf tieferen Explorationen und der Suche nach Strukturen zweiter Ordnung für potenzielle Entdeckungen liegt.

Projekt Larder

Das Projekt Larder befindet sich einer der besten Goldregionen der Welt mit 200 Millionen Unzen Gold. Da bereits Gold gefördert wurde, liegt Larder in einer bergbaufreundlichen Gerichtsbarkeit mit einer sehr langen Bergbaugeschichte. Das Projekt verfügt über ein beträchtliches Potenzial für Gold- und Silbermineralisierung und weist wichtige geologische Merkmale auf, die es zu einem spannenden Projekt für zukünftige Explorationen und Entdeckungen machen.

Genehmigte Bohrungen: Das Projekt führt aktive Explorationsarbeiten mit zwei Bohrgeräten am Boden durch, wobei der Schwerpunkt auf Patenten und der Exploration der historischen Larder Legacy-Zellclaims für hochgradige Gold- und Silberlagerstätten liegt.

Strategische Lage: Das Projekt befindet sich in einer strategisch günstigen Lage in der Nähe anderer großer Minen und bietet ein günstiges geologisches Umfeld für potenzielle Entdeckungen und zukünftige Erschließungen.

Explorationstechniken: MAG Silver hat Magnetische-Untersuchung durchgeführt, um den strukturellen Kontrast der Litho-Struktur zu identifizieren, und hat erfolgreich neue Explorationsziele im Projekt Larder identifiziert.

Die Vermögenswerte des Unternehmens bieten eine vielversprechende Basis für zukünftige Wertschöpfung, und mit finanzieller Disziplin und starken Bilanzen kann MAG Silver seine Position weiter stärken und sein Wachstum bis 2024 vorantreiben.

Mit einem starken finanziellen Fundament ist MAG Silver gut positioniert, um zukünftiges Wachstum voranzutreiben und weiterhin Wert für seine Aktionäre zu schaffen.

Die Wall Street Analysten sind hinsichtlich des Silberminenunternehmens durchweg optimistisch, und überall hallt der Ruf nach "starken Käufen".

MAG Silver Corp. wird von Wall-Street-Analysten am besten bewertet

Bemerkenswert ist, dass 8 Analysten eine "Starke Kaufempfehlung" ausgesprochen haben, während 3 eine "Moderate Kaufempfehlung" aussprechen und nur 1 Analyst eine "Halten"-Empfehlung ausgesprochen hat.

Das durchschnittliche Kursziel für MAG Silver liegt bei 14,75 $, was einem überzeugenden Aufwärtspotenzial von 21,5 % gegenüber der aktuell Kurs entspricht

Quelle: NASDAQ

Auch wir sind der Meinung das MAG Silver und seine Aktionäre einer vielversprechenden Zukunft entgegensehen.

MAG Silver der leuchtende Stern im Silberbergbausektor

MAG Silver wird die Aufmerksamkeit versierter Anleger auf sich ziehen. MAG wird von vielen Analysten mit den begehrten "Strong Buy"-Ratings gelobt.

Durch die strategische Partnerschaft mit Fresnillo PLC und die Fokussierung auf hochgradige, langlebige Vermögenswerte ist MAG Silver optimal positioniert, um langfristige Cashflows zu generieren und zukünftiges Wachstum zu fördern.

Die Aktie von MAG Silver ist sowohl in den USA als auch in Kanada notiert und über alle deutschen Handelsplätze handelbar.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie einfach magsilver.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

