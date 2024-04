Die neue Woche beginnt für die Aktionäre von Bayer wie die letzte endete: mit Verlusten. Am Montagmittag notieren die Papiere am unteren Ende des DAX. Grund ist ein Urteil aus Großbritannien, das den Verlust eines Patents beim wichtigen Arzneimittel "Xarelto" bedeutet. Der Kurs nähert sich wieder den März-Tiefs an. Bis auf 26,12 Euro rutsche die Bayer-Aktie am Montagvormittag ab. Zwar konnte der Kurs im Anschluss wieder etwas zulegen, doch sind die Papiere mit einem Abschlag von 1,6 Prozent weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...