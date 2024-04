Münster (ots) -Der 15. NRW-Millionär in diesem Jahr ist gefunden: Bei der Zusatzlotterie Spiel 77 traf ein Glückspilz am Samstag (13. April) als Einziger bundesweit den ersten Rang.Dieser Internet-Tipp hat sich wahrlich gelohnt. Ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen, der sein Ja-Kreuzchen bei der Zusatzlotterie Spiel 77 gesetzt hatte, traf am vergangenen Samstag (13. April) die erste Gewinnklasse. Die gezogene Gewinnzahl 4 8 5 9 8 3 2 macht den Spieler aus NRW zum 15. NRW-Millionär in diesem Jahr. 1.077.777 Euro werden seinem Konto demnächst gutgeschrieben. Bundesweit ist dies bereits der 17. Treffer in der Gewinnklasse 1 bei Spiel 77 in 2024.Weiterer HochgewinnÜber eine sechsstellige Gewinnsumme kann sich ein weiterer Tipper freuen, der seinen Spielauftrag ebenfalls im Internet abgegeben hat. Bei der Zusatzlotterie SUPER 6 gelang ihm ebenfalls ein Treffer im ersten Rang. Dafür erhält er 100.000 Euro.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.deOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/5757521