Der Reisekonzern will nach der Rückkehr der Börsennotiz nach Deutschland schnell in den MDAX. DER AKTIONÄR hat TUI-Finanzvorstand Mathias Kiep interviewt.TUI ist zurück. Seit Montag ist die Hauptnotierung von Europas größtem Tourismuskonzern wieder Frankfurt. Der Vorstandsvorsitzende Sebastian Ebel sieht in der Rückkehr in das Premiumsegment der Frankfurter Börse einen Meilenstein, der die Transformation des Konzerns widerspiegelt. "Wir legen damit einen klaren Fokus auf eine Börsennotierung - statt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...