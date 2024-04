Hallo zum "eMobility Update"! In unserer Sendung geht's heute um Elektro-Verkäufe und eine Milliarden-Investition von VW, ein Update des Mercedes EQS sowie einen neuen Supercharger-Hub in einem Berliner Einkaufszentrum. 1 - VW investiert 2,5 Milliarden Euro in ChinaVW plant eine Großinvestition in sein neues Entwicklungszentrum in der chinesischen Millionenmetropole Hefei. Schon jetzt ist die erst vor kurzem eröffnete Einrichtung das größte Entwicklungszentrum ...

