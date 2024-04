München (ots) -Mit diesen Themen und Gästen:Krieg in Nahost und in der Ukraine, der Kanzler in ChinaIm Gespräch der langjährige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz und ehemalige Diplomat Wolfgang Ischinger undder "Senior International Correspondent" des US-Nachrichtensenders CNN Frederik Pleitgen.Ex-SPD-Chef über Krisen, Erfolge und das ÄlterwerdenIm Studio Franz Müntefering, ehemaliger Vizekanzler und Bundesminister.Es kommentieren:Der Rocksänger und Liedermacher Heinz Rudolf Kunze, die stellvertretende Chefredakteurin von Table.Briefings Helene Bubrowski sowie der Journalist und Podcaster Khesrau BehrozDie Gäste:Wolfgang Ischinger (ehem. Diplomat und Außenpolitik-Experte)Frederik Pleitgen (CNN-Korrespondent)Franz Müntefering, SPD (ehemaliger Parteivorsitzender)Heinz Rudolf Kunze (Rocksänger und Liedermacher)Helene Bubrowski (Table Media)Khesrau Behroz (Podcaster)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5757601