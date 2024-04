FRANKFURT (dpa-AFX) - Analystenlob hat die Aktien von Siemens am Montag auf das höchste Niveau seit drei Wochen getrieben. Die Papiere der Münchner gewannen 3,4 Prozent auf 178,46 Euro, nachdem Alexander Virgo von der Bank of America (Bofa) eine Kaufempfehlung ausgesprochen hatte. Damit rückt das jüngste Rekordhoch bei fast 187 Euro wieder in den Fokus.

Virgo traut den Aktien mit seinem Kursziel von 210 Euro noch deutlich mehr zu. Siemens durchschreite die Talsohle im Bereich Automatisierung, so der Experte. Mit den verbesserten Aussichten in diesem Bereich dürfte auch die Bewertung des Unternehmens steigen.

Virgo hob seine Schätzungen um bis zu 5 Prozent an und liegt beim operativen Ergebnis für das Geschäftsjahr 2025/26 nun leicht über dem Marktkonsens. Zudem misst er Siemens-Aktien einen höheren Bewertungsaufschlag gegenüber der Branche bei.

In einer aktuellen Branchenstudie hielt auch das Analystenteam um Mark Fielding von der kanadischen Investmentbank RBC an Siemens als einen der Favoriten fest./ag/mis