Die meistgehandelten Produkte: Der Fokus liegt nach dem Nahost-Konflikt auf Long- und Short-Positionen im DAX® und NASDAQ

Die Finanzmärkte sind nach einem halben Jahr seit dem Terrorangriff der radikal-islamistischen Hamas auf Israel erneut von geopolitischen Ereignissen beeinflusst worden. Trotz des iranischen Angriffs auf Israel zeigen sich Anleger:innen optimistisch und erwarten keine Eskalation zu einem größeren Krieg. Dennoch wird der Nahost-Konflikt in dieser Woche für den DAX® von entscheidender Bedeutung sein. Anleger:innen fragten zum Wochenstart vor allem Call- und Put-Knock-Out-Optionsscheine auf den DAX® nach.

Heute verzeichneten Anleger:innen laut Euwax eine hohe Nachfrage nach Call-Optionsscheinen auf Daimler Truck und Gold, während Put-Optionsscheine auf die VARTA AG und den NASDAQ 100 gefragt waren. Zu den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen an der Euwax gehörten heute Short-Produkte auf den NASDAQ 100 und den DAX®, sowie Long-Produkte auf Rheinmetall und MicroStrategy. Die Papiere des Rüstungsunternehmens sind aufgrund von Sorgen über eine Eskalation im Nahen Osten gestiegen, was zu verstärkter Nachfrage seitens der Anleger:innen führt.

Zu Beginn der Woche legen mehrere Großbanken in den USA ihre Quartalszahlen vor, während die Berichtssaison für die DAX®-Unternehmen noch nicht begonnen hat. Heute veröffentlicht Goldman Sachs ihre Zahlen, gefolgt von Morgan Stanley und Bank of America am Dienstag.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD30S0 7,67 18076,00 Punkte 17323,202803 Punkte 25,83 Open End DAX® Call HD2NH4 5,94 18076,00 Punkte 17500,132512 Punkte 27,87 Open End DAX® Put HD4G3F 2,96 18076,00 Punkte 18358,009719 Punkte 63,14 Open End DAX® Put HD1D4L 16,24 18076,00 Punkte 19703,420841 Punkte 10,72 Open End DAX® Call HD2PTN 3,02 18076,00 Punkte 17813,295509 Punkte 23,62 Open End

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Daimler Truck Holding Call HD3868 2,90 45,67 EUR 44,00 EUR 16,87 19.06.2024 Gold Call HC7Q1A 23,79 2346,63 USD 2125,00 USD 9,15 21.06.2024 DAX® Call HD3CNT 1,46 18087,00 Punkte 18300,00 Punkte 41,4 30.04.2024 VARTA AG Put HD2UHA 2,01 9,08 EUR 10,00 EUR 4,25 15.05.2024 NASDAQ 100 Put HD2VY9 3,04 18003,49 Punkte 18000,00 Punkte 54,47 14.05.2024

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag NASDAQ 100 Short HD2N58 8,22 18003,49 Punkte 21609,23095 Punkte -5 Open End Rheinmetall AG Long HC4BYQ 58,41 545,40 EUR 362,448985 EUR 3 Open End Rheinmetall AG Long HD367G 25,17 545,40 EUR 434,8986 EUR 5 Open End MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 10,65 1478,50 USD 987,306033 USD 3 Open End DAX® Short HC01L0 0,38 18077,50 Punkte 20920,91357 Punkte -6 Open End

