Die Aktie von Hugo Boss kommt am Montag nicht vom Fleck. Analyst Richard Chamberlain von RBC hat das Kursziel für den Modetitel gesenkt, sieht in ihm langfristig aber eine klare Kaufchance. Trotz einer Reduzierung des Kursziels von 70 Euro auf 66 Euro bekräftigt die RBC ihre positive Einschätzung mit einem "Outperform"-Rating für die Aktie.Der Hauptgrund für die Anpassung des Kursziels liegt in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...