Der Goldrausch hat sich auch in der vergangenen Woche fortgesetzt. Am Freitag stieg Spot Gold (XAU/USD) auf 2.431 USD, nachdem die Wahrscheinlichkeit zugenommen hatte, dass es am Wochenende zu einem Vergeltungsschlag des Iran gegen Israel kommen würde. Der Goldpreis ist aber inzwischen wieder deutlich zurückgekommen und handelt bei rund 2.350 USD je Feinunze. Die rasante ...

