Die vorläufigen Ergebnisse der Formycon AG für das Geschäftsjahr 23 zeigen einen Anstieg der Umsatzerlöse von EUR 42,5 Mio. auf EUR 77,7 Mio., der hauptsächlich auf Einnahmen aus Entwicklungsleistungen (FYB203 und FYB201) sowie aus Meilensteinzahlungen (FYB202) zurückzuführen war. Beim EBITDA lag Formycon mit EUR 1,5 Mio. über der Unternehmensprognose sowie mwb research's Schätzungen, was vor allem auf die niedriger als geplanten Kosten nach der Aussetzung der Entwicklung von FYB207 resultierte. Das bereinigte Konzern-EBITDA für das GJ23 belief sich auf EUR 13,3 Mio. (2022: EUR -28,8 Mio.) und spiegelt die starke Dynamik von FYB201 in den USA (Markenname: Cimerli) wider. Der EBITDA-Ausblick für das GJ24 deutet auf eine Intensivierung der Investitionen in die Biosimilar-Pipeline hin. mwb research's Analysten behalten ihr Kursziel und ihr KAUFEN-Rating bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Formycon%20AG





