HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Varta von 15 auf 8 Euro fast halbiert und die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach wie vor gehe er davon aus, dass der verschobene Geschäftsbericht für 2023 die Zielvorgaben des Batterienherstellers erfüllen werde und dass sich die liquiden Mittel im Schlussquartal deutlich verbessert hätten, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings schraubte der Experte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebitda) für 2024 und 2025 deutlich nach unten./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2024 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0TGJ55

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken