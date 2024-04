Am Freitag hat der High Court in London (Großbritannien) entschieden, dass das Patent für Xarelto, ein Medikament von Bayer zur Blutverdünnung, ungültig ist. Gegen das Patent hatte unter anderem Sandoz geklagt. Das Gericht verweist in seiner Entscheidung auf das Fehlen von erfinderischen Tätigkeiten. Bayer will gegen das Urteil in Berufung gehen. Auf ...

