Paris (www.anleihencheck.de) - Mit knapp 165 Yen je Euro präsentierte sich die Gemeinschaftswährung gegenüber ihrem japanischen Pendant zuletzt so stark wie seit dem Sommer 2008 nicht mehr, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Trotz des Ausstiegs der Bank of Japan (BoJ) aus ihrer ultralockeren Geldpolitik bleibe der Yen damit im Abwärtstrend. Nippons Notenbank habe im März erstmals seit 17 Jahren den Leitzins erhöht und sich gleichzeitig von ihrer seit 2016 verfolgten Strategie verabschiedet, eine Strafgebühr von 0,1 Prozent auf Überschussreserven zu erheben, die Banken bei ihr parken würden. Der Leitzins, der seit 2016 bei minus 0,1 Prozent gelegen habe, rangiere nun in einer Spanne zwischen 0,0 und 0,1 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...