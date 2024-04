Paris (www.fondscheck.de) - Die Zuflüsse in börsengehandelte Fonds (ETFs) beliefen sich im März global auf 117,4 Mrd. Euro, wobei Anleger weiterhin Aktien-ETFs bevorzugen und 89,5 Mrd. Euro in diese Anlageklasse investieren, so Amundi in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...