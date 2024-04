LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen des Pharma- und Agrarchemiekonzerns habe sie kleinere Anpassungen an ihrem Bewertungsmodell vorgenommen, schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Änderungen führten dazu, dass ihre Gewinnprognose (EPS) für 2024 nun am unteren Ende der Zielspanne des Unternehmens liegt./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2024 / 02:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2024 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BAY0017

