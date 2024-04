Die Dividendenjagd ist attraktiver denn je. In 22 Ländern gibt es Rekordausschüttungen, auch in Deutschland. Die 40 DAX-Unternehmen wollen dieses Jahr etwa 52 Milliarden Euro an ihre Aktionäre ausschütten und übertreffen damit den Vorjahresrekord. Fünf Aktien versprechen dabei besonders hohe Renditen.Allen voran Mercedes-Benz: Fast ein Zehntel der gesamten Ausschüttungssumme entfällt auf den Automobilkonzern, der mit einer beeindruckenden Dividendenrendite von 6,9 Prozent überzeugt. Trotz der Herausforderungen ...

