Krypto-Miner - anstehendes Halving belastet

Neben "Künstliche Intelligenz" zählen Kryptowährungen zu den Top-Themen in den zurückliegenden Wochen an den Börsen. Der Start der ersten Bitcoin-ETFs beflügelte den Kurs der Kryptowährung und schob die Notierung zeitweise über 70.000 US-Dollar . Von dieser Entwicklung profitierten zuletzt auch die Aktienkurse von Cleanspark, Marathon Digital, MicroStrategy und Riot Platforms.

CleanSpark ist ein Bitcoin-Miner. Nach eigenen Angaben generierte der Konzern in den ersten drei Monaten des Jahres 2.031 Bitcoins. Die sogenannte Hashrate lag dabei bei 16,4 EH/s. Diese Rate soll nach eigenen Angaben im laufenden Quartal auf 20 EH/s steigen. "Zum Schürfen neuer Bitcoin - im Fachjargon Mining genannt - wird viel Reichenleistung benötigt. Die weltweit genutzte Rechenleistung zu einem bestimmten Zeitpunkt wird als Hashrate bezeichnet. Sie ist damit eine entscheidende Messgröße für die Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk und dessen Sicherheit gegenüber Angriffen von außen", erklärte die Wirtschaftswoche in einem Beitrag. "Eine wachsende Hashrate zeigt also an, dass das Bitcoin-Netzwerk an Stärke gewinnt," heißt es weiter. Die Strategie von CleanSpark ist die weitere Steigerung der Hashrate. Dazu investierte das Unternehmen Anfang des Jahres 193 Millionen US-Dollar in neue Bitcoin-Miner. Damit könnte der Konzern die Hashrate mittelfristig auf 50 EH/s erhöhen. Miner-Aktien wie CleanSpark werden mit einem deutlichen Aufschlag gegenüber dem Wert ihres Bitcoin-Bestands bewertet. Die jüngste Kurskorrektur der Kryptowährung sorgte dafür, dass die CleanSpark-Aktie zuletzt rund ein Drittel verlor.

Maraton Digital zählt zu den größten Bitcoin-Minern der Welt. "Die durchschnittlichen Kosten für das Mining eines einzelnen Bitcoin liegen bei etwa 20.000 US-Dollar," erklärte kürzlich der Konzernchef Fried Thiel gegenüber Bloomberg. Nach dem Halving werden die Kosten somit auf rund 40.000 US-Dollar pro Bitcoin steigen. Die Halbierung (englisch: Halving) erfolgt, wenn die Anreize für Bitcoin-Schürfer um die Hälfte reduziert werden, wie es der Code der Bitcoin-Blockchain vorschreibt. Sie soll alle 210.000 Blöcke oder etwa vier Jahre stattfinden. Der Countdown zum Halving-Day läuft unter anderem auf Watcher.Guru. Dem Portal zufolge dürfte die nächste Halbierung am 20. April 2024 erfolgen. Die Hashrate von Marathon Digital lag dem Geschäftsbericht zufolge Ende 2023 bei 25 EH/s. Bis Ende 2025 soll die Hashrate verdoppelt werden. Zudem hielt der Konzern Ende 2023 rund 16.930 Bitcoins mit einem aktuellen Marktwert von rund 1,2 Milliarden US-Dollar. Angesichts steigender Kosten für das Schürfen, hat sich die Aktie seit dem jüngsten Hoch rund halbiert.

MicroStrategy ist ein Software-Konzern. Allerdings zählt das Unternehmen inzwischen zu den weltweit größten Bitcoin-Investoren. Kürzlich platzierte das Unternehmen erneut eine Wandelanleihe. Der Erlös wird für den Kauf weiterer Bitcoins und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Diese Strategie verfolgt der Konzern bereits seit Ende 2020. In regelmäßigen Abständen werden Anleihen platziert. Die Darlehen können zu einem späteren Zeitpunkt nach bestimmten Regeln in MicroStrategy-Aktien oder Bargeld umgewandelt werden. Nach Angaben von Bitcoin Treasuries besitzt MicroStrategy aktuell 214.246 Bitcoins. Bei einem aktuellen Kurs von 66.251 US-Dollar ergibt sich daraus ein Marktwert von 14,2 Milliarden US-Dollar.

Der Bitcoin-Miner Riot Platforms erhöhte 2023 die Hashrate um 12,4 EH/s. Dies spiegelte sich in einer 19 Prozent höheren Bitcoin-Produktion wider. Für das laufende Jahr rechnet der Konzern mit einem Anstieg der Hashrate von 31,5 EH/s auf 40,8 EH/s. Dafür wird stark in den Ausbau der eigenen Kapazitäten und die Übernahme kleinerer Bitcoin-Miner investiert. Gleichwohl schrieb Riot Platforms 2023 rote Zahlen. Dies setzte die Aktie in den vergangenen Wochen deutlich unter Druck.

Der Aktienkurs aller vier Konzerne wird auch künftig maßgeblich vom Kurs des Bitcoins bestimmt. Ein Anstieg der Kryptowährung kann den jeweiligen Aktienkurs beflügeln. Sinkt der Wert des Bitcoins, können die Aktien unter Druck geraten. Das anstehende Halving könnte bei den drei Minern CleanSpark, Marathon Digital und Riot Platforms zu einem Anstieg der Kosten und einem nachlassenden Umsatz- und Gewinnwachstum führen.

Chart: Bitcoin in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 16.04.2019 - 15.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:traderfox.de

Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Faktor Long Optionsschein für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Reset-Barriere in USD Hebel Letzter Bewertungstag CleanSpark HD4E4H 20,79 11,890096 13,376358 5 Open End CleanSpark HD4E4L 14,60 13,004335 14,304769 8 Open End Marathon Digital HD4E04 13,72 12,898953 14,511322 5 Open End Marathon Digital HD4E07 8,67 14,107733 15,518506 8 Open End MicroStrategy HD4E0J 15,69 1.184,669952 1.332,753696 5 Open End MicroStrategy HD4E0L 10,22 1.269,254489 1.417,376488 7 Open End Riot Platforms HD4E2A 18,19 7,286187 8,19696 5 Open End Riot Platforms HD4E2D 12,24 7,968987 8,765886 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.04.2024; 13.00 Uhr

Faktor Short Optionsschein für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Reset-Barriere in USD Hebel Letzter Bewertungstag CleanSpark HD4BPQ 12,16 17,822939 16,338288 -5 Open End CleanSpark HD4E4S 14,60 16,973995 15,48877 -7 Open End Marathon Digital HD4BQ3 25,31 19,335188 17,724567 -5 Open End Marathon Digital HD4BQ6 18,22 18,126408 16,716173 -8 Open End MicroStrategy HD48AT 14,51 1.775,788835 1.627,865625 -5 Open End MicroStrategy HD48AQ 5,19 1.691,204298 1.543,223922 -7 Open End Riot Platforms HD4BQG 20,38 10,921801 10,012015 -5 Open End Riot Platforms HD4DXW 17,40 10,239002 9,442408 -8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.04.2024; 13:00 Uhr

