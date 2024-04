Analyse der globalen ETF-MittelzuflüsseDaten per Ende März 2024 Die Zuflüsse in börsengehandelte Fonds (ETFs) beliefen sich im März global auf 117,4 Mrd. Euro, wobei Anleger weiterhin Aktien-ETFs bevorzugen und 89,5 Mrd. Euro in diese Anlageklasse investieren. 18,3 Mrd. Euro entfielen auf Anleihe-ETFs. ETFs auf US-Aktienindizes flossen im letzten Monat 30 Mrd. Euro zu, während ETFs auf US-Growth-Indizes 9,7 Mrd. Euro hinzugewannen. ETFs auf Indizes ohne die USA (+8 Mrd. Euro) und ETFs auf Technologie-strategien ...

