Dienstag im Wirtschaftsrausch:Sika AG, Beiersdorf und Morgan Stanley enthüllen ihre neuesten Quartalszahlen. Währenddessen halten Deutschland und die USA den Atem an, wenn das BIP Chinas für Q1 und frische Industrieproduktionsdaten ans Licht kommen. In den Staaten stehen die Hauptversammlungen von Stellantis und Whirlpool auf dem Plan. Und in Washington? Da wird's ernst: Die IWF/Weltbank-Frühjahrssitzung nimmt den Weltwirtschaftsausblick und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...