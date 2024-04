LINZ (dpa-AFX) - Der österreichische Technologiekonzern Kontron legt für den restlichen Anteil des deutschen Elektronikunternehmen Katek ein Pflichtangebot vor. Wie das Unternehmen am Montag in Linz mitteilte, bietet es den übrigen Aktionären 15 Euro je Anteilschein. Alternativ könnten sie vier Katek-Aktien in drei Kontron-Aktien tauschen. Im Fall einer Überzeichnung der Aktiengegenleistung würden Kontron-Aktien anteilsmäßig zugeteilt. Die Annahmefrist für das Angebot beginnt an diesem Montag und endet am 13. Mai um Mitternacht.

Kontron hat bereits gut 59 Prozent der Papiere erworben. Für das große Aktienpaket vom bisherigen Mehrheitsaktionär Primepulse zahlte Kontron rund 129 Millionen Euro. Für die restlichen Aktien veranschlagt das Kontron-Management einen Bedarf von rund 55 Millionen Euro.

Kontron-Chef Hannes Niederhauser verspricht sich von der Übernahme eine stärkere Stellung im Bereich Alternativer Energien und in der Luftfahrt. Katek bietet Steuerelektronik für Solaranlagen und Ladetechnik für Elektroautos an. Kontron sieht sich als Spezialist für die Vernetzung von Maschinen und Geräten (IoT) und der dafür nötigen Software.

Mit der Einkaufstour der jüngeren Zeit soll bei Kontron nach vier Übernahmen im Jahr 2023 erst einmal Schluss sein. Die Erwerbsstrategie sei vorerst abgeschlossen, hieß es Anfang des Jahres. 2022 hatte Kontron sein IT-Servicegeschäft verkauft. Katek soll nach dem Pflichtangebot von der Börse genommen werden. Mit den über 3200 Beschäftigten des Unternehmens wächst Kontron auf eine Größe von rund 8000 Personen./mne/niw/he