Wien (www.fondscheck.de) - Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg hat einen Dachfonds für Wagniskapital-Investitionen aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Der Fonds solle erfolgreichen europäischen Unternehmerfamilien die Möglichkeit geben, in die größten Wagniskapital-Fonds der Welt zu investieren, habe Nico Rosberg im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS)" erklärt. Der Formel-1-Weltmeister von 2016 habe im ersten Closing des Fonds 30 Millionen Euro eingesammelt. In weiteren Schritten solle das Volumen bis Jahresende auf 75 Millionen Euro erhöht werden. ...

