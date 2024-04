Der Quartalsbericht von Samsung Anfang April hat die Anleger positiv gestimmt. Nun gibt es erneut gute Nachrichten von dem südkoreanischen Elektronikunternehmen. Die US-Regierung bestätigt Zuschüsse in Milliardenhöhe für neue Produktionsstätten in Texas.Die USA ergreifen weitere Maßnahmen, um die Chip-Produktion aus Asien in das eigene Land zu holen. Der südkoreanische Samsung-Konzern wird mit staatlicher Unterstützung von bis zu 6,4 Milliarden Dollar neue Standorte für Entwicklung und Fertigung ...

