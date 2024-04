Heritage Mining: Renommierte Experten unterstützten Goldexploration

Anzeige / Werbung

Die neuen Teammitglieder verfügen über große Expertise, die Heritage Mining unmittelbar weiterhilft.

Heritage Mining (WKN A3DTM6 / CSE HML) treibt seine hochgradigen Gold-Silber-Kupfer-Projekte im Nordwesten Ontarios mit Hochdruck voran. Die Liegenschaften Drayton-Black Lake und Contact Bay befinden sich in der Nähe von Sioux Lookout im wenig erkundeten Grünsteingürtel Eagle-Wabigoon-Manitou. Beide Projekte profitieren von einer Fülle historischer Daten, einem ausgezeichneten Zugang zum Gelände und logistischer Unterstützung durch die örtliche Gemeinde. Darüber hinaus erhält die Gesellschaft von CEO Peter Schloo bei diesen Aktivitäten finanzielle Unterstützung des Ontario Ministry of Mines.

Zusätzlich hat sich Heritage nun die Dienste von zwei anerkannten Fachleuten gesichert, die laut CEO Schloo über die Fähigkeiten und die Erfolgsbilanz verfügen, um das Unternehmen "auf die nächste Ebene zu bringen." Über diese Zusammenarbeit habe man erkannt, erklärte Schloo weiter, welche Fortschritte man digital erreichen könne. Sie habe unter anderem zu einer erheblichen Beschleunigung bei der Entwicklung neuer Bohrziele geführt.

Experten verhelfen Heritage auf ein neues Level

Dazu gehört zunächst Dr. Brett Davis, der in der Explorations- und Bergbauindustrie weithin für seine Anwendung der angewandten Strukturgeologie auf zahlreiche Rohstoffarten und Mineralvorkommen bekannt ist. Der Ansatz, den Brett zum Verständnis mineralisierender Umgebungen auf der ganzen Welt eingebracht hat, ist ein Produkt der Integration moderner Strukturgeologie und -techniken in Verbindung mit mehreren Jahrzehnten angewandter Forschung.

Nach seiner Tätigkeit als Produktionsgeologe bei Mt Isa Mines promovierte Brett an der James Cook University in Strukturgeologie (1992). Es folgten sechs Jahre angewandter strukturgeologischer Postgraduiertenforschung, bevor er 1998 in die Mineralienindustrie zurückkehrte. Hier bekleidete er verschiedene technische und leitende Positionen in Beratungsunternehmen sowie in Bergbau- und Explorationsunternehmen, bevor er sein eigenes internationales geologisches Beratungsunternehmen, Olinda Gold Pty Ltd, leitete. Brett hat derzeit eine Stelle als Adjunct Senior Research Fellow an der James Cook University inne.

Hinzu kommt in Paul Warren ein sehr erfahrener Berufsgeologe mit über 29 Jahren Expertise in den Bereichen Exploration, Geotechnik, Strukturgeologie und Minenbetrieb. Von 1995 bis 2017 arbeitete Paul für PT Freeport McMoran in der Kupfer- und Goldmine des Unternehmens in Irian Jaya, Indonesien (eine der größten Kupfer-/Goldminen der Welt). Paul hatte eine Reihe von Betriebs- und Managementpositionen bei Freeport inne, darunter als Explorationsgeologe, wo er mit Hilfe von Hubschraubern Explorationsarbeiten in abgelegenen Gebieten durchführte, und als General Superintendent, der die geologischen Teams von Freeport in der Modellierung von Ressourcen, Geologie und Hydrologie leitete und schulte. Paul ist ein Experte für computergestützte Modellierung und Exploration im Frühstadium. Paul hat einen Master of Arts in Geologie und einen Bachelor of Science in Geologie von der University of Texas in Austin. Er ist professioneller Geologe, zertifizierter professioneller Geologe und Project Management Professional (PMP). Paul ist in Tucson, Arizona, ansässig.

Erhalt der OJEP-Gelder

Das Ontario Junior Exploration Program (OJEP) soll es Explorationsunternehmen wie Heritage ermöglichen, mit der Entdeckung bedeutender Lagerstätten dazu beizutragen, Ontario zu einer weltweit führenden Position in der Mineralexploration zu verhelfen. Heritage erhielt aus diesem Topf die Maximalsumme von 200.000 CAD und bestätigt nun deren Eingang.

