Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc

As of April 16, 2024, the following warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short name ISIN code BEAR COPPER X5 AVA 2 GB00BL030Z09 BEAR LUGSS X3 AVA 1 GB00BL03L808 BEAR SEDANA X2 AVA 3 GB00BNTPDY10 BEAR SEDANA X2 AVA 2 GB00BL050L26 BULL CTM X2 AVA 2 GB00BNV4G695 BULL CTM X3 AVA 2 GB00BQRKHR01 BULL CTM X3 AVA 3 GB00BQRPG126 BULL PLBY X2 AVA 4 GB00BQRBFS03 MINI L EWORK AVA 5 GB00BL02XM53 SEB4L 195 AVAX GB00BQRR8M31 SEB4F 195 AVAX GB00BQRMZB62 VOL4L 328 AVAX GB00BQRR2Q58 VOL4L 338 AVAX GB00BQRR8J02 VOL4L 347 AVAX GB00BQRR8K17 VOL4L 357 AVAX GB00BQRK3B67 VOL4L 367 AVAX GB00BQRK3F06 VOL4L 376 AVAX GB00BQRMXB23 VOL4L 386 AVAX GB00BQRPRN16 VOL4L 396 AVAX GB00BS9MFT63 VOL4F 328 AVAX GB00BQRR8H87 VOL4F 338 AVAX GB00BQRK2759 VOL4F 347 AVAX GB00BQRK2866 VOL4F 357 AVAX GB00BQRK3C74 VOL4F 367 AVAX GB00BQRPR750 VOL4F 376 AVAX GB00BQRPRF32 VOL4X 241 AVAX GB00BQRR2H67 VOL4X 251 AVAX GB00BQRR2G50 VOL4X 260 AVAX GB00BQRR8B26 VOL4X 270 AVAX GB00BQRJMN84 VOL4X 289 AVAX GB00BS9MFG35 VOL4X 299 AVAX GB00BS9MFF28 VOL4R 251 AVAX GB00BQRR8D40 VOL4R 260 AVAX GB00BQRJMQ16 VOL4R 270 AVAX GB00BQRJMM77 VOL4R 289 AVAX GB00BS9MFH42 VOL4R 299 AVAX GB00BS9MFD04 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.